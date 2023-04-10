Число ковидных госпитализаций пошло на спад

По данным Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, показатель госпитализаций из-за коронавируса на прошлой неделе на 100 тысяч населения составил 5,1. Это в сравнении с неделей до на 5,6% ниже.

В то же время показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией составил на 100 тысяч — 39,5, если говорить о сравнении двух предыдущих недель. Это на 16,1% меньше, чем неделей ранее, говорят на портале «Стоп коронавирус».

Ранее сообщалось, что жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о том, что змеи в регионе уже начали пробуждаться после зимней спячки. Об этом рассказали в Росприроднадзоре. Еще в конце марта избежать встречи со змеей было вполне вероятно — в Петербурге были снегопады и низкие температуры воздуха. Рассказываем, что же делать, если вам вдруг повстречается змея.