В 24 регионах страны коронавирус разбушевался сильнее

По данным на 10 апреля 2023 года, в России с коронавирусом попали в больницы 467 человек. У стольких людей на фоне заболевания проявились какие-либо осложнения.

Интересно, что это все-таки на 22,4% меньше, чем еще сутками ранее.

Увеличение числа госпитализаций отмечено в 24 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 23 субъектах РФ.

Ранее сообщалось, что по данным Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, показатель госпитализаций из-за коронавируса на прошлой неделе на 100 тысяч населения составил 5,1.

Также мы писали, что малыша с тотальным аномальным дренажем легочных вен спасли петербургские врачи первой Детской городской больницы №1. Подробнее о произошедшем вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.