У жителя Тосненского района отыскали боеприпасы

Полицейские при содействии УФСБ России обнаружили и изъяли арсенал оружия в Тосненском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации, 10 апреля полиция расследовала дело по статье о покушении на убийство. Полиция совместно с УФСБ задержали 54-летнего петербуржца. В ходе обыска у него изъяли арсенал оружия и боеприпасы. Как показала экспертиза, все они вполне были пригодны для стрельбы.

Заведено дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения- подписка о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти автоинспекторы вылавливали пьяного 16-летнего подростка, который тайком решил погонять на машине матери. Полицейские заприметили иномарку на Кингисеппском шоссе во время проведения рейда.