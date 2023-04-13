Эндокринолог Игнатьева рассказала, сколько раз в день можно есть

Диет всевозможных на просторах интернета — масса, однако все-таки многие специалисты склонны думать, что важнее питаться просто сбалансированно. Так, эндокринолог Полина Игнатьева в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» заявила, что вовсе не так важно количество и частота ваших «подходов» к еде, сколько то, какого качества продукты.

Как говорит Игнатьева, тем не менее, если человек живет в мегаполисе и испытывает постоянный стресс — он может есть хотя бы три раза в день. Если перекусы для вас привычное дело, то можно сделать три основных приема пищи и два перекуса, говорит она.

В общем и целом, ваш прием пищи должен включать в себя овощи, мясо или рыбу, цельнозерновой хлебец или, например, макароны. Все это нужно полить полезным маслом, рассказала врач-энокринолог телеканалу в прямом эфире.

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