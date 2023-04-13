В Петербурге 92-летняя пенсионерка сдала «Тотальный диктант» на «отлично»

Во многих городах страны, не исключение и Санкт-Петербург, у жителей была отличная возможность проверить себя на грамотность. Желающих испытать себя «Тотальным диктантом» оказалось немало — целых девять тысяч человек только в Северной столице.

Участников было предостаточно, самых разных возрастов. Нашли и такие участники, для которых русский — не родной язык. И даже некоторые из них смогли сдать диктант на отлично.

Такую оценку смогли получить 414 жителей города — им оказались по плечу и грамматика, и пунктуация. Например, в числе грамотеев две петербурженки — 92-летняя и 8-летняя. Да-да, даже совсем ребенок сдал этот тест на грамотность на твердую «пять».

Ранее сообщалось, что полномочный посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой и губернатор Петербурга Александр Беглов обсудили развитие сотрудничества стран. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.