Президент Путин заявил о необходимости поддержки рынка недвижимости

Российские власти вовсю обсуждают тему рынка недвижимости в стране. Так, президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе рабочего совещания по экономическим вопросам также высказался на этот счет. Об этом сообщает restate.ru.

Он заявил, что важно обсудить новые меры поддержки рынка недвижимости, и, соответственно, в дальнейшем их принять.

Как заявил Путин, сейчас на рынке недвижимости дисбалансы и затоваривание. Все это может привести далеко не к позитивным результатам.

Что касается действующих мер поддержки, то он напомнил, что было принято решение продлить льготную ипотеку по ставке в 8%. Программа будет действовать до 1 июля 2024 года.

Кроме того, была повышена доступность семейной ипотеки по ставке 6%.

Ранее сообщалось, что глава федерального минстроя Ирек Файзуллин заявил о том, что застройщикам надо сбавить обороты и понизить цены на жилье.

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