Сообщение о минировании заставило выбежать на улицы больше 700 петербуржцев

В крупных городах, а тем более в таких мегаполисах как Петербург, сообщения о заложенных «бомбах» — совсем неудивительно. К большому сожалению, такие сигналы — не редкость, но в то же время к счастью, что все-таки в большинстве случаев сигналы ложные.

На этот раз в четверг, 13 апреля, правоохранительные органы получили сигнал о том, что якобы бомбы заложены в двух объектах города — в образовательном и торговом. Сообщения поступили через электронную почту и по номеру телефона.

Как итог, из одного учреждения эвакуировали 750 человек, а из другого эвакуацию решили не проводить.

Полицейские осмотрели все территории, но взрывчатых веществ найдено не было. Заведены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что на днях комитет по контролю за имуществом решил устроить рейды в нескольких районах Петербурга — если быть точнее, то в семи. Причиной рейдов стал поиск торговых точек, которые трудятся нелегально.