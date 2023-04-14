За сутки россияне сдали 27 тысяч тестов на коронавирус

Как бы мы не говорили о том, что коронавирус уже обычная болячка, не страшнее ОРВИ или гриппа, фактически это, пожалуй, не совсем так. Все-таки немало людей в ежедневном формате продолжают страдать от последствий заболевания — отсутствие чувства вкусов и запахов, поражение легких и всего прочего. Возможно, все-таки у россиян пока в какой-то степени побаиваются этого заболевания.

Так, за весь период проведено свыше 333,9 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. В то же время, по информации Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, за последние сутки проведено 27 тысяч тестов на коронавирус.

Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день, пояснили специалисты портала «Стоп коронавирус» в своих социальных сетях.