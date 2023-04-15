В Петербурге на пересечении КИМа и Уральской сбили 81-летнюю пенсионерку

Полицией проводится проверка по факту ДТП, где пострадала женщина — пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, 14 апреля около 21.10 на пересечении проспекта КИМа и Уральской улицы автомобилист на «Киа Рио» сбил 81-летнюю женщину. Как говорят в полиции, пенсионерка переходила хоть и по пешеходному переходу, но все-таки на запрещающий сигнал светофора.

Как итог, ее госпитализировали в медицинское учреждение, причем в тяжелом состоянии. По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.