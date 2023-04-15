В Ленобласти под колеса легковушки попал 14-летний мотоциклист

В пятницу, 15 апреля, в Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП

В пятницу в Ломоносовском районе Ленинградской области под колёса легковушки попал мотоциклист. Как выяснилось, все случилось на пятом километре Ропшинского шоссе.

Там 28-летний мигрант из Таджикистана за рулём ВАЗ-2109 выезжал со второстепенной дороги. Он должен был уступить дорогу, но врезался в мотоцикл Х-Мотоs fx-95. За рулем последнего был 14-летний подросток.

Как итог, подросток получил травмы и был госпитализирован. Полиция начала проверку, пишет 78.ru.

Ранее сообщалось, что полицией проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел.

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