Число жителей Петербурга с проблемой ожирения доросло до 62 тысяч

К сожалению, проблема ожирения действительно существует и даже прогрессирует. Только в Петербурге количество людей, которые от него страдают, перевалило за 62 тысячи. При этом речь идет только о тех, кто признал проблему и обратился за ее решением к медикам. Об этом рассказал директор Городского центра медицинской профилактики Андрей Бережной в ходе пресс-конференции, которую организовало издание «Интерфакс».

Со слов эксперта, ежегодно в городе регистрируют более одной тысячи горожан с ожирением. К большому сожалению, показатели пока только растут вверх. Он отметил, что пристрастие к вредной пище сейчас можно сравнить с зависимостью.

В рамках той же пресс-конференции доктор Юрий Успенский заявил, что если бы ожирения не было, то петербуржцы жили бы примерно на 4 года дольше. Подробности читайте по ссылке.

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