Вцепился и не отпускает: что делать, если к вам присосался клещ

Постепенно в города приходит теплая погода, вместе с солнышком оттаяли не только улицы, но и клещи. К сожалению, сезон уже открыт, поэтому стоит озаботиться о том, чтобы себя как можно более надежно защитить.

На сегодняшний день, безусловно, самый надежный вариант — это поставить прививку от клещевого энцефалита. Однако не все находят на это время, да и желание тоже. Поэтому на всякий случай делимся с вами информацией, которую обязательно нужно знать, если вдруг вам повстречается клещ.

Как кусается?

Стоит начать с того, что с большей долей вероятности вы даже не заметите, как клещ в вас вцепится и укусит. Все дело в том, что когда он присасывается, он впрыскивает в вашу кровь вещество, которое работает по принципу обезбола. Именно за счет этого вы и не замечаете, что что-то идет не так. От первого контакта насекомого с кожей и до полного присасывания проходит порядка получаса.

Поэтому очень важно озаботиться вопросом того, в чем вы ходите на прогулки в тот же лес. Ваша одежда должна быть максимально закрыта, чтобы клещ не смог к вам пробраться. После того, как вы выходите с территории леса, осмотрите себя внимательно. Чаще всего клещ выбирает участки тела с нежной и тонкой кожей. Поэтому чаще всего клещей можно обнаружить в паху, на шее и голове.

Если избежать присасывания не удалось

Если поблизости есть медицинское учреждение, сразу направляйтесь туда. Специалисты смогут удалить насекомое быстро, без нарушения целостности, без последствий. Важно постараться извлечь клеща полностью. При самостоятельном удалении клещ может разорваться, а значит его хоботок останется в вас — нагноения не избежать.

Если же вам все-таки придется разбираться самостоятельно ввиду отсутствия вблизи медучреждений, то алгоритм действий следующий: