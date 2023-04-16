Сборную «Россия 25» возглавил петербургский наставник

Сегодня, 16 апреля, стало известно, что наставник петербургского СКА Роман Ротенберг возглавил, стал главным тренером хоккейной сборной «Россия 25».Об этом рассказали в пресс-службе Федерации хоккея России.

По имеющейся информации, за его кандидатуру все члены тренерского совета отдали голоса. Он будет работать на этом посту по совместительству с должностью в СКА.

Отметим, что в сборную «Россия 25» входят только те игроки, чей средний возраст составляет 25 лет. В мае команда сыграет со сборной из Республики Беларусь.

Ранее сообщалось, что Горэлектротранс Санкт-Петербурга принял решение закупить 22 трамвая в стиле ретро. Поиск подрядчика, который их предоставит, объявлен на портале государственных закупок. Подробнее по этой теме вы можете прочесть информацию в нашем материале по следующей ссылке.

спорт


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Сборную «Россия 25» возглавил петербургский наставник
В Петербурге появится 22 трамвая в стиле ретро
Посетителей фуд-молла Vokzal 1853 эвакуировали
В Ленобласти спасли «пасхального» тюленя
В Петербурге 52-летняя мужчину задержали за подозрение в совращении трех детей
Станцию метро «Ломоносовская» закрывали на время 16 апреля
Трубу на 5-й Советской улице хотят починить к утру
Путин встретился с министром обороны Китая