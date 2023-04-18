Полиция разбирается в смертельном ДТП на трассе «Петергоф — Кейкино»

Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на автодороге «Петергоф – Кейкино». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющейся информации, все случилось 18 апреля в 14:45. Так, на 36-м километре трассы. Там водитель за рулем «Опель Астра» не смог справиться с управлением. После этого он влетел в опору освещения, а затем машина и вовсе опрокинулась. Ввиду чего водитель не смог удержать контроль над авто, на данный момент неизвестно.

Как итог, водитель скончался на месте происшествия, добавили в министерстве внутренних дел.

Сейчас полицейские проводят проверка, устанавливают обстоятельства произошедшего.