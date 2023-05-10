Президент Путин разрешил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Президент РФ Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Кроме этого, согласно его указу, теперь отменен и визовый режим для граждан Грузии.

Напомним, что запрет на полеты между странами начал действовать с лета 2019-го года. Уточним, что так российские власти отреагировали на антироссийские протесты в Тбилиси, вызванные визитом в Грузию делегации российских депутатов.

Тогда было заявлено, что запрет снимут только тогда, когда ситуация в Грузии нормализуется и не будет угроз безопасности для россиян.

Ранее сообщалось, что собака напала на девочку в посёлке Металлострой Ленинградской области. Все случилось 9 мая примерно в 22.00 вблизи Полевой улицы. Там собака набросилась на 7-летнюю девочку, покусав ее. Мать девочки с трудом оттащила пса от ребенка. Подробности по ссылке.