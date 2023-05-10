В России возросли штрафы за продажу вейпов подросткам

Теперь в России вступил в силу закон, который запрещает распространение вейпов и какой-либо табачной продукции среди подростков. Более того, теперь возросла и ответственность за такое нарушение.

Как говорят в пресс-службе Государственной думы, гражданам- родителям при этом в случае чего придется заплатить все семь тысяч рублей. За продажу такой продукции гражданам придется заплатить до 60 тысяч рублей, должностным лицам — до 300 тысяч, а юридическим — до 600 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что жителям Санкт-Петербурга придется снова готовиться к ограничениям на дорогах. На этот раз с 10 мая — то есть с сегодняшнего дня — проблемы и заторы ждут автомобилистов Центрального и Невского районов. Подробнее о том, кого, где и почему ждут ограничения, вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.