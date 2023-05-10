С 10 мая в Невском и Центральном районах начнутся дорожные работы

Кажется, жителям Санкт-Петербурга придется снова готовиться к ограничениям на дорогах. На этот раз с 10 мая — то есть с сегодняшнего дня — проблемы и заторы ждут автомобилистов Центрального и Невского районов. Увы, в некоторых случаях проблем не избежать вплоть до ноября.

В местной ГАТИ заявили, что в в Невском районе с 10 мая по 17 ноября не получится проехать по улице Подвойского. Все дело в том, что подрядная организация займется прокладкой газопровода.

Что касается Центрального района, то затруднения вас ждут по набережной реки Фонтанки

В ГАТИ напомнили, что в обязанности подрядной организации входит обеспечение безопасности граждан на период работ.

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Кроме этого, согласно его указу, теперь отменен и визовый режим для граждан Грузии.