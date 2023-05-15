Студент пытался поджечь оборудование на ж/д путях в Петербурге за деньги

В Санкт-Петербурге 18-летний молодой человек дважды пытался поджечь оборудование на железнодорожных путях. По словам юноши, его попросили сделать это в социальных сетях.

Студент посреди ночи пришел на перегон станций Санкт-Петербург — Финляндский — Ланская. С помощью лома от хотел вскрыть релейные шкафы. Планировалось, что после этого он подожжет их. Для этого молодой человек даже принес газеты и два литра легковоспламеняющейся жидкости.

Завершить задуманное у студента просто не получилось. Он сдался и ушел, но через два дня вернулся и провернул все то же самое. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Вторая попытка тоже не обвенчалась успехом. На этот раз юношу задержали сотрудники правоохранительных органов.

В полиции студент заявил, что ему предложили устроить поджог за 15 тысяч рублей. Такая задача «прилетела» молодому человеку в интернете. Информации о заказчиках не поступало, зато исполнителю грозит до 20 лет колонии.