В Ленобласть ввезли крупную партию контрафактного алкоголя

В Ленинградской области недалеко от деревни Большое Тешково нашли крупную партию контрафактного алкоголя. Спиртное хранилось в производственных помещениях.

Специалисты обнаружили почти шесть тысяч бутылок с алкогольным напитком сомнительного происхождения. Сейчас партию уже изъяла полиция. Пока неизвестно, где и кому сбывали потенциально некачественный алкоголь.

Уже установлено, что алкоголь не был учтен в единой государственной информационной системе. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Такие документальные отклонения могут свидетельствовать о том, что продаваемый алкоголь не проходил проверок. То есть стоит вопрос о том, насколько безопасно его употребление.

В настоящее время все проверки продолжаются. Напитки уже направили на экспертизу. После получения ее результатов будет принято соответствующее процессуальное решение.