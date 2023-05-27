Липовый сад открыли на Исаакиевской площади

В Санкт-Петербурге в субботу, 27 мая, оборудовали новую зеленю зону на Исаакиевской площади. Открытие Липового сада приурочили к 320-летию со дня основания города на Неве.

На Исаакиевской площади объединили традиции Петра I с современными технологиями. По итогу зеленая зона оказалась крайне необычной, но привлекательной. Об этом рассказал депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В саду традиционно высадили липы. Также к ним добавили клен, тую и некоторые благородные кустарники и цветы. Любители фауны смогут насладиться привычными лавандой, розами и гортензией и необычными рододендронами, самшитом и вейгелой.

Ожидается, что новая локация в городе станет одним из популярных мест для отдыха. Сюда могут съезжаться как местные жители, так и туристы. Всем удастся сделать красивые фотографии на фоне зеленых осаждений, пока вид еще никому не удалось подпортить.

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