В Кабмине готовят законопроект об улучшении капремонта в многоквартирных домах

В Кабмине готовят законопроект об улучшении капремонта в многоквартирных домах
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

Следить за ходом ремонтных работ станет проще. Надзорные органы начнут вести реестр протоколов.

Российское правительство разрабатывает законопроект об улучшении капитального ремонта в многоквартирных домах. Соответствующую инициативу разработали члены кабинета министров России.

Как сообщает Restate, как отметил вице-премьер РФ Михаил Мишустин, в стране все чаще хотят сами организовать ремонт, выбрать подрядчиков, следить за ходом работы и расходованием средств. Благодаря закону надзорные органы смогут вести реестр протоколов собрания собственников, строительный контроль передадут под наблюдение специалистов, а результативные акты появятся в государственной информационной системе ЖКХ. Следить за всеми этапами проведения капремонта станет значительно проще.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лифты для капремонта будут закупать напрямую.

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