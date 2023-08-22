Из российских магазинов исчезнут практически все вейпы с ароматизаторами

Министерство здравоохранения России подготовило список компонентов для вейпа, которые будет разрешено реализовывать. В листе запрета оказались пищевые добавки, которые придают вкус электронным сигаретам.

С 1 сентября 2023 года российское правительство начнет регулировать состав жидкостей для вейпа, получив право регулировать право определять перечень добавок. По информации «Известий», в списке, подготовленном Минздарвом, под запрет попали все ароматизаторы. По мнению авторов идеи, таким образом, молодежь прекратит покупать устройства и курить в раннем возрасте. Реализовать запрет планируется с 1 марта 2024 года

Однако против инициативы выступили владельцы розничных магазинов. Они отметили, что практически все устройства содержат пищевые добавки, а значит, попадут под запрет. Таким образом, с марта с прилавков могут исчезнуть все вейпы, либо они просто станут безвкусными.

При этом, по словам автора идеи – главы комитета по молодежной политике Артема Метелева, кабинет министров должен использовать свое право на установления перечня компонентов, которые разрешены к реализации. Он также напомнил о законе приравнивания вейпов к табаку, который, по словам депутата, участники рынка не желают соблюдать.

«Продавцы вейпов хотят продолжать работать в тени, без госрегулирования, толкая контрафакт детям и молодежи на каждом углу», — написал Метелев в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что причиной ужесточения законов, связанных с электронными сигаретами, стали массовые смерти детей и подростков. Из-за небольшой цены устройство может купить себе каждый школьник, но курение негативно влияет на молодой организм. Также известны случаи, когда вейпы взрывались в руках детей, нанося серьезные травмы.

«Сейчас уже достоверно известно, что потребление вейпов повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, значительно повышает риск развития астмы и других заболеваний», — цитируют «Известия» члена Координационного совета по борьбе против табака Виктора Зыкова.

Напомним, в мае ввели штраф за продажу вейпов подросткам. Так должностные лица будут обязаны выплатить 300 тысяч рублей за нарушение закона, а юридические до 600 тысяч рублей.