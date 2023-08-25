Около половины россиян начали чаще смотреть отечественные фильмы

Примерно 50% опрошенных жителей России отметили улучшение отечественного кинематографа и признались, что начали чаще смотреть фильмы российского производства.

Каждый третий участник опроса сообщил, что в 2023 году посмотрел больше пяти отечественных кинокартин, а 23% признались, что успели посмотреть больше 10 российских фильмов. При этом половина респондентов рассказали, что начали чаще смотреть фильмы отечественного производства. Росту способствует улучшение качества продукта, разнообразия жанров, а также производство фильмов для широкой аудитории.

Кроме того, 55% опрошенных остались под впечатлением от просмотренных кинокартин, и готовы рекомендовать их своим знакомым. Среди таких фильмов оказались «Чебурашка», «Движение вверх», «Последний богатырь», «Вызов», и другие, пишет Газета.ru со ссылкой на опрос Кино Mail.ru.

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