В России назвали обманом статьи норвежских изданий о массовом забое оленей

Директор мурманского заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова объяснила, почему в Норвегии убивают оленей, которые паслись на российской территории и вернулись обратно.

Зимой 2023 года сразу несколько стад оленей пересекли норвежско-российскую границу и начали пастись на территории заповедника «Пасвик» в Мурманской области. После этого в СМИ появилась информация о том, что Россия потребовала от соседней страны выплатить 420 миллионов рублей в качестве компенсации за ущерб, нанесенный животными. Расчеты производились на основании формулы, указанных на норвежских сайтах. Кроме того, 40 оленей были возвращены обратно в норвежскую провинцию Финнмарк.

Летом чиновники из Норвегии заявили, что не готовы дать свой ответ по данной ситуации и планировали встретиться с руководством российской части «Пасвика» и обсудить происшествие. Причиной же «прогулки» оленей по российской территории они назвали сломанный забор, который был приоритетом в восстановлении, однако оказался не отремонтирован. Ответа российская сторона не дождалась и в августе, а 25 числа стало известно, что все 40 оленей были убиты.

Многие российские СМИ предположили, что норвежцы намеренно убили животных, чтобы не выплачивать компенсации, а журналисты с противоположной стороны конфликта посчитали иначе. В материалах своих газет представители зарубежной прессы заявили, что животных отправили на убой якобы из-за давления со стороны России, а у Норвегии просто не было выбора.

Однако директор мурманского заповедника Наталья Поликарпова решила прояснить ситуацию. В беседе с авторами Telegram-канала BRIEF она заявила об обмане норвежских читателей. По ее словам, олени изначально выращивались на убой ради мяса и были частью бизнеса, однако в Норвегии, по каким-то причинам, решили сделать Россию виноватой в убийстве животных.

«Они преподносят так искаженно информацию. Как будто они вынуждены были это сделать. Это обман норвежских читателей», — подчеркнула она.

Она также призвала российские СМИ не копировать «норвежскую хитрость», а потребовать комментариев об инциденте у экспертов.

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