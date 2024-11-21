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Детей мигрантов без знания русского языка могут не допустить в школы

Фото: Baltphoto / Вероника Овсянникова

В ближайшее время Госдума рассмотрит законопроект, который может запретить зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин высказал мнение, что незнание языка представляет собой проблему не только для самого ребенка, но и для других учеников. Об этом пишет «Деловой квартал».

«Когда семья мигрантов приезжает в Россию, а дети не знают языка, это становится проблемой. Ребенок не может нормально учиться, а его одноклассники сталкиваются с трудностями при взаимодействии», — отметил Володин, пояснив, что в таких случаях возникают значительные сложности как для самого ученика, так и для других школьников.

По словам спикера, позиция депутатов однозначна: дети мигрантов, не владеющие русским, не смогут быть зачислены в школы. Однако, прежде чем принимать такие решения, необходимо удостовериться в легальном статусе семьи мигрантов, то есть выяснить, находятся ли они в России на законных основаниях.

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