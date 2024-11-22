В Госдуме отреагировали на инициативы «Здорового Отечества» о жестком регулировании продажи вейпов

Продажа вейпов подросткам будет наказываться по УК РФ.

21 ноября, в День отказа от курения, спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал важное заявление, поддержав одну из инициатив Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» – введение уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним.

Больше полугода движение «Здоровое Отечество» ведёт активную кампанию «Антивейп». Представители организации встречаются с депутатами, общественниками, привлекают к проверке деятельности вейп-шопов. Инициатива кампании «Антивейп» была рассмотрена и поддержана спикером Госдумы Вячеслав Володин. Обещается, что введение уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним позволит приравнять случаи курения к нулю и сохранить детское здоровье.

«Считаем необходимым ввести уголовную ответственность за покупку и передачу электронок несовершеннолетним и отменить мораторий на проверки точек продаж вейпов», – уточняют представители движения «Здоровое Отечество».

Также, Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество предлагает к рассмотрению досудебную блокировку сайтов с продажей вейпов и исключение из системы «Честный знак» за нарушения лицензирования и других норм закона.