Депутаты предложили увеличить среднюю пенсию до 32 тысяч рублей в месяц

Депутаты Государственной Думы России подняли вопрос о необходимости повышения средней пенсии до 32 тысяч рублей в месяц. С таким предложением выступил Сергей Миронов, лидер одной из фракций парламента, отметив, что в рамках текущей пенсионной системы пенсия должна составлять не менее 40% от средней зарплаты по стране. В то время как сегодня этот показатель едва превышает 24%, что в два раза ниже необходимой нормы.

В 2024 году пенсия в России, по данным официальных источников, составляет всего 24,6% от средней заработной платы, а в 2023 году этот показатель был немного выше — 26%. Если бы выплата соответствовала заявленной норме в 40%, то размер пенсии должен был бы составлять не менее 32 380 рублей.

Новые возможности для повышения пенсионных выплат

По мнению депутата, повышение выплат пенсионерам вполне возможно, поскольку в последние годы значительно увеличились страховые взносы в Социальный фонд. В 2024 году они выросли почти в 1,5 раза, что создает резерв для увеличения пенсий. Важным аспектом является также выполнение Россией международных обязательств. В 2018 году страна ратифицировала 102-ю Конвенцию Международной организации труда (МОТ), которая предусматривает выплату пенсий в размере 40% от средней заработной платы. На момент ратификации этот показатель в России составлял 32%, и разрыв с международными стандартами был довольно мал.

Тем не менее, несмотря на подписанные соглашения и международные обязательства, реальная ситуация в стране разворачивается в обратном направлении. В проекте бюджета на 2025 год доля пенсий в соотношении с средней зарплатой сократилась до 23,5%, что еще ниже текущего уровня. Это свидетельствует о продолжающемся ухудшении положения пенсионеров.

Экономические реалии и причины разрыва между зарплатами и пенсиями

Причины, по которым разрыв между пенсиями и зарплатами продолжает увеличиваться, кроются в быстрых темпах роста заработных плат в последние годы. Например, номинальная средняя зарплата в России выросла с 57 244 рублей в 2021 году до 74 854 рублей в 2023 году, что в несколько раз превышает темпы индексации пенсий, которая проводится на основе уровня инфляции. В то время как средняя зарплата увеличивается на 8-10 тысяч рублей в год, пенсии ежегодно повышаются всего на 1-1,5 тысячи рублей.

Такой разрыв между ростом зарплат и размером пенсионных выплат делает жизнь пожилых людей в России особенно сложной, учитывая, что цены на товары и услуги растут быстрее, чем увеличиваются их доходы. Это ставит под сомнение способность пенсионеров обеспечивать себе достойный уровень жизни.

Как можно повысить благосостояние пенсионеров?

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что предложенная депутатами инициатива может стать реальностью, однако для этого потребуется несколько лет работы. По его словам, ключевым шагом должно стать изменение методологии индексации пенсий: привязка их не к уровню инфляции, а к темпам роста средней зарплаты. Это позволило бы уменьшить разрыв между зарплатами и пенсиями, а также повысить уровень замещения утраченного дохода для пенсионеров.

Однако такие изменения требуют сложных экономических и административных шагов. Для этого необходимо провести так называемую «валоризацию» пенсий, то есть одномоментное увеличение всех пенсионных выплат. Это потребует дополнительных средств из бюджета, что приведет к необходимости пересмотра ряда льгот и преференций, предоставляемых определенным категориям граждан и регионам.

Трудности в реализации реформы

Одной из проблем, с которой столкнется правительство, станет необходимость пересмотра пенсионной системы, включая пересмотр пенсионных баллов. Помимо этого, потребуется комплексная ревизия рынка труда, борьба с теневой занятостью и установление более жесткого контроля за уплатой страховых взносов в Социальный фонд. Все эти меры потребуют значительных усилий и времени.

Кроме того, важно учитывать, что в стране существует множество людей, чьи доходы находятся на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), а их пенсии могут составлять 100% от зарплаты. Для таких работников даже небольшое повышение пенсии имеет огромное значение. Но в целом, для большинства пенсионеров текущий уровень замещения утраченного заработка в 23% — это серьезная экономическая проблема.