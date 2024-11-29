Александра Бельского избрали секретарем регионального отделения «Единой России» в Петербурге

Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский стал новым секретарём регионального отделения политической партии «Единая Россия». В ходе своего назначения он озвучил ключевые направления работы, среди которых значатся поддержка участников специальной военной операции, помощь жителям новых регионов, а также развитие партийных проектов на территории города.

Бельский подчеркнул, что возглавить петербургское отделение партии для него — это большая честь, но и серьёзная ответственность. Он отметил, что «Единая Россия» остаётся самой крупной политической силой в Петербурге, и эта роль накладывает дополнительные обязательства. По его словам, партия не должна расслабляться, несмотря на достигнутые результаты, и должна продолжать работать с ещё большим упорством и вовлечением.

«Мы должны всегда стремиться быть на передовой и обеспечивать неуклонный рост. Наша главная цель остаётся неизменной — заботиться о Петербурге и обеспечивать благополучие его жителей», — отметил Александр Бельский.

Как подчеркнул новый секретарь, партийные усилия будут направлены на поддержку и защиту интересов петербуржцев, а также на дальнейшее развитие социально значимых проектов в рамках региона.

Напомним, что ранее секретарем был Сергей Боярский.