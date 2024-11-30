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Свет вернули в дома жителей Невского района после короткого сбоя

Электричество было восстановлено в домах Невского района Петербурга после короткого сбоя, который произошёл вечером 30 ноября. По информации, предоставленной пресс-службой компании «Россети Ленэнерго», электроснабжение в районе было полностью восстановлено в 19:40.

Свет вернули в дома жителей Невского района после короткого сбоя
Фото: lenenergo.ru

Причиной отключения электричества, затронувшего несколько домов в муниципальном округе № 54, стало технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ. Как уточнили в компании, сбой был оперативно устранён, и свет вернулся в квартиры жителей района.

Ранее жители Невского района начали сообщать в соцсетях, что в их домах погас свет. В ответ на возникший блэкаут, энергетики сразу приступили к устранению неполадок.

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