Свет вернули в дома жителей Невского района после короткого сбоя

Электричество было восстановлено в домах Невского района Петербурга после короткого сбоя, который произошёл вечером 30 ноября. По информации, предоставленной пресс-службой компании «Россети Ленэнерго», электроснабжение в районе было полностью восстановлено в 19:40.

Причиной отключения электричества, затронувшего несколько домов в муниципальном округе № 54, стало технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ. Как уточнили в компании, сбой был оперативно устранён, и свет вернулся в квартиры жителей района.

Ранее жители Невского района начали сообщать в соцсетях, что в их домах погас свет. В ответ на возникший блэкаут, энергетики сразу приступили к устранению неполадок.