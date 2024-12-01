Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда на 2025–2027 годы: пенсии вырастут на 14,75%

Президент России Владимир Путин утвердил закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы.

Индексация социальной пенсии: рост на 14,75%

В соответствии с новым законодательством, с 1 апреля 2025 года социальная пенсия увеличится на 14,75%. Это решение предполагает, что размер социальной пенсии составит 15 456 рублей, что является значительным шагом для улучшения финансового положения пенсионеров, получающих социальные выплаты.

Индексации в 2026–2027 годах

Далее, в 2026 году, планируется дальнейшая индексация социальной пенсии на 4,5%, а в 2027 году ее размер увеличится еще на 4%. Таким образом, в течение трех лет размер социальной пенсии будет расти на разных уровнях, что поможет поддерживать покупательную способность пенсионеров.

Страховые пенсии: увеличение на 7,3% с 1 января 2025 года

Кроме того, с 1 января 2025 года вступает в силу увеличение страховых пенсий на 7,3%. В последующие годы также предусмотрены индексации: на 4,5% в 2026 году и на 5,5% в 2027 году. Эти меры направлены на улучшение материального положения пенсионеров, получающих страховые выплаты. Прогнозируется, что к концу 2025 года средний размер страховой пенсии превысит 24 тысячи рублей.

Прогнозы и поддержка пенсионеров

Эти изменения в пенсионной системе направлены на повышение уровня жизни граждан старшего возраста, что особенно важно на фоне общей экономической ситуации в стране. Ожидается, что индексации смогут компенсировать инфляцию и обеспечить пенсионерам стабильный доход на протяжении ближайших лет.