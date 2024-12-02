Как защитить накопления в условиях нестабильной экономики: советы инвестора Ходченкова

В условиях глобальной экономической нестабильности защита своих финансовых активов становится особенно важной. Чтобы уберечь свои сбережения от инфляции, финансовых кризисов и других непредсказуемых ситуаций, необходимо грамотно подходить к стратегии их управления. Евгений Ходченков, известный инвестор и основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов», поделился с RuNews24.ru своими рекомендациями по защите накоплений и обеспечению финансового благополучия.

Одной из самых эффективных стратегий, по мнению Ходченкова, является диверсификация активов. «Не кладите все яйца в одну корзину», — отметил он, объясняя, что важно распределять средства между различными классами активов, такими как акции, облигации, золото и даже криптовалюты. Такой подход позволяет снизить риски и повысить вероятность получения стабильного дохода, независимо от внешних экономических факторов.

Примером успешной диверсификации может служить вложение 100 000 рублей в индекс Мосбиржи в начале 2023 года. По прогнозам, такие инвестиции могли бы вырасти на 20% к концу 2024 года. «ОФЗ с фиксированной ставкой дают доходность на уровне 8-10% годовых, что значительно превосходит доходность по обычным депозитам», — добавил Ходченков, подчеркивая важность вложений в долговые инструменты.

Для тех, кто ищет более стабильные и долгосрочные активы, Ходченков советует обратить внимание на недвижимость. В 2024 году средняя цена квадратного метра в Москве выросла на 12%. Это означает, что квартира, купленная за 5 миллионов рублей в начале 2023 года, может стоить уже 5,6 миллионов, что делает недвижимость надежным и выгодным вложением, даже в условиях кризиса.

Не менее важным инструментом защиты накоплений, по мнению эксперта, является золото и другие драгметаллы. «Золото — ваш друг в кризис. В 2023 году цена на золото выросла на 15%, а в октябре 2024 года цена тройской унции достигла 2760,8 долларов, что эквивалентно 8851 рублю за грамм», — рассказал Ходченков. Золото в слитках или монетах может стать отличной защитой для тех, кто хочет сохранить капитал в условиях экономической нестабильности.