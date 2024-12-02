Петербург потратит 1,5 млрд рублей на новогоднее оформление

Подготовка к встрече Нового года в Петербурге в 2025 году обойдется бюджету города в 1,5 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на оформление городских улиц, создание праздничных ярмарок, установку ледовых скульптур и проведение культурных мероприятий. Об этом сообщили «Аргументы Недели — Санкт-Петербург».

По информации, опубликованной на сайте «ЕИС Закупки», городские власти уже начали активную подготовку к новогодним праздникам. В этом году особое внимание будет уделено созданию масштабных световых инсталляций, которые украсят мосты, здания и деревья по всему Петербургу. В рамках подготовки также закупят натуральные ели высотой до 20 метров, которые украсят гирляндами и новогодними игрушками.

Процесс закупок для украшений и новогодних объектов стартовал еще в марте 2024 года. На данный момент сумма контрактов составляет около 839 миллионов рублей, и основной акцент сделан на световых композициях, которые будут радовать горожан и туристов в темное время суток. Вдобавок к этому, планируется установка искусственных елей в нескольких центральных районах города, чтобы поддержать атмосферу праздника.

Кроме того, в Петербурге пройдет несколько рождественских ярмарок, для которых будут закуплены новые фигуры, включая антропоморфных котов и других персонажей.