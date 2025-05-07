Две женщины и ребенок пострадали при возгорании самоката в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание электросамоката, в результате чего пострадали две женщины и ребенок. Инцидент случился рано утром в одном из жилых подъездов на Дальневосточном проспекте.

На лестничной клетке загорелся электросамокат, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 1 квадратный метр.

В результате происшествия пострадали две женщины и ребенок. Им была оказана медицинская помощь в лечебном учреждении.

В связи с произошедшим в МЧС Санкт-Петербурга напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности при эксплуатации электросамокатов и других устройств. В ведомстве посоветовали не оставлять заряжающиеся устройства без присмотра. не заряжать устройства ночью, а также отключать их от сети при полной зарядке.

На месте происшествия работали 10 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.