Уникальную медаль Северной войны выставят на торги в Петербурге

В Санкт-Петербурге на торги будет выставлена уникальная памятная медаль, посвященная высадке русских войск в финском городе Або в 1713 году.

Начальная стоимость этого исторического артефакта составит 2,4 млн рублей.

Как сообщает аукционный дом «Литфонд», медаль была отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе в XVIII столетии и представляет собой предмет исключительной музейной ценности. Известно, что в 2016 году она уже меняла владельца, будучи приобретенной на торгах Künker. Аукцион в Северной столице запланирован на 6 сентября 2025 года.

Этот артефакт напоминает о событиях Северной войны, когда Петр Первый начал военные операции в Финляндии. Под общим командованием императора и генерал-адмирала графа Федора Апраксина российские силы в 1713 году заняли Або, который сейчас известен как Турку. Русские войска оставались в городе до 1721 года, до момента подписания Ништадтского мирного договора, завершившего войну.