Певец Алексей Чумаков перенес операцию на позвоночнике

Певец Алексей Чумаков выступил в Санкт-Петербурге через четыре дня после сложной пятичасовой операции на позвоночнике, в ходе которой ему установили шесть титановых штифтов и две пластины.

За четыре дня до концерта в Санкт-Петербурге артист перенес экстренную операцию в московской больнице № 67. Как выяснилось, певец долгое время игнорировал проблемы с позвоночником, что едва не привело к инвалидности.

По словам Чумакова, его жена Юлия Ковальчук настояла на немедленной госпитализации, когда состояние артиста резко ухудшилось во время отпуска. Операцию проводил специалист в области травматологии и нейрохирургии Дмитрий Дзюкаев. В ходе пятичасовой операции врачи установили шесть титановых штифтов и две десятисантиметровые пластины на три позвонка.

Несмотря на рекомендации медиков пройти двухмесячную реабилитацию и временно прекратить выступления, Чумаков принял решение не отменять запланированный концерт. Артист объяснил это обязательствами перед зрителями, которые ждали мероприятия несколько месяцев. Как отметил певец, медицинская команда сделала все возможное, чтобы он смог выступить, хотя и не одобряла его решение.

В настоящее время Чумакову предстоит сложный период восстановления, который он намерен совмещать с профессиональной деятельностью.