ЗакС Петербурга наградил благотворителей за помощь ветеранам и детям-сиротам

Депутаты Законодательного собрание Северной столицы присвоили звание «Почетный благотворитель Санкт-Петербурга» двум жителям города.

Парламентарии присвоили звание «Почетный благотворитель Санкт-Петербурга» двум жителям Северной столицы. Как сообщил спикер парламента Александр Бельский в мессенджере «Макс», в ходе голосования большинство депутатов решили наградить руководителя Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга Максима Жукова и председателя совета директоров ООО «Киевская площадь» Года Нисанова.

Максим Жуков внес большой вклад в развитие деятельности благотворительных организаций и перечислял денежные средства в целый ряд благотворительных фондов, подчеркнул Бельский.

Год Нисанов поддерживал «Российскому Фонду Мира», содействовал социально уязвимым слоям населения, ветеранам войны, детям-сиротам, инвалидам и семьям погибших воинов. Он также участвовал в восстановлении Кронштадтского Морского собора, развитии спортивной инфраструктуры Санкт-Петербургского морского технического университета и реставрации исторических зданий на набережной канала Грибоедова.

Ранее стало известно, что депутаты ЗакСа в 2026 году не будут присваивать звание почетного гражданина. Это связано с тем, что текущий созыв депутатов уже исчерпал свою квоту. За один пятилетний срок парламент может назначить не больше десяти почетных граждан.