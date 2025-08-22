Бывший глава DreamWorks стал стратегическим советником в компании Кимбала Маска

Продюсер Джеффри Катценберг стал стратегическим советником и инвестором компании Nova Sky Stories, основанной Кимбалом Маском. Компания специализируется на создании масштабных световых шоу с использованием тысяч дронов.

Бывший руководитель DreamWorks Animation и Walt Disney Studios Джеффри Катценберг вошел в совет директоров компании Nova Sky Stories, основанной Кимбалом Маском. Эта компания приобрела у Intel подразделение по производству дронов для световых шоу и теперь специализируется на организации масштабных представлений с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщает The Miror.

Инвестиции через компанию WndrCo позволят Nova Sky Stories серьезно расширить технические возможности. Планируется увеличение парка дронов с текущих 10 тысяч до более чем 30 тысяч аппаратов к 2026 году. Компания намерена привлекать аниматоров и музыкантов для создания новых форматов представлений, уделяя особое внимание сюжетной линии и эмоциональному воздействию на аудиторию.

Первое совместное шоу запланировано на 2026 год и будет представлять собой полноценное 70-80 минутное представление с использованием до 10 тысяч дронов. Катценберг отметил, что световые шоу могут стать дополнительным источником дохода для стадионов наряду с традиционными концертами и спортивными мероприятиями.

Компания уже реализовала несколько проектов, включая шоу, посвященные космической тематике, творчеству Винсента Ван Гога и музыке Антонио Вивальди. В прошлом году на представлениях Nova Sky Stories было продано шесть тысяч билетов, в текущем году ожидается увеличение этого показателя до 500 тысяч.