Дефицит курьеров и таксистов в Петербурге может достигнуть 40 тысяч

Введение новых ограничений на работу иностранных граждан в сфере такси и доставки может привести к значительному кадровому дефициту в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе городских сервисов «Яндекса», нехватка курьеров и водителей может достичь 40 тысяч человек.

По данным компании, рынок уже испытывает недостаток исполнителей этих услуг, а новые ограничения усугубят ситуацию, пишет «Форпост». В «Яндексе» подчеркнули, что работают над решением проблемы через развитие технологий, оптимизацию маршрутов и повышение эффективности работы исполнителей. Однако представители компании предупредили, что ужесточение миграционного законодательства может привести к переходу работников в теневой сектор.

В июле власти Петербурга официально запретили мигрантам с патентами работать в такси до конца 2025 года. Бизнесу предоставили трехмесячный переходный период для адаптации к новым требованиям.

Ранее в «Яндекс.Такси» сообщали, что запрет может спровоцировать рост цен на поездки на 10-15%. По данным комитета по труду и занятости Петербурга, новые меры затронут около шести тысяч человек. Согласно статистике, в первой половине 2025 года на профессию «водитель автомобиля» приходилось 3,6% от всех выданных патентов (3,8 тысячи человек), а разрешения для курьеров заняли 1,9% (2,1 тысячи).