Большинство петербуржцев поддерживают полный запрет вейпов

Около 69% жителей Санкт-Петербурга выступают за полное запрещение продажи электронных сигарет.

Такие данные приводит сервис SuperJob по результатам социологического опроса, проведенного 23-25 августа 2025 года. Согласно исследованию, лишь 11% респондентов выступают против запрета, а еще 11% сохраняют нейтральную позицию. Женщины поддерживают инициативу активнее мужчин: 77% против 61%.

Возрастной анализ показывает рост поддержки запрета среди старшего поколения: среди респондентов младше 35 лет идею одобряют 56%, в группе 35-45 лет — 69%, а среди граждан старше 45 лет — 76%.

Образовательный уровень также влияет на отношение к проблеме: респонденты с высшим образованием поддерживают запрет чаще, чем обладатели среднего профессионального образования. Наличие детей является значимым фактором — среди родителей поддержка достигает 78%, тогда как среди бездетных граждан этот показатель составляет 60%.

Напомним, инициатива полного запрета вейпов была выдвинута нижегородским губернатором и получила одобрение на федеральном уровне. Опрос проведен среди экономически активного населения города.