Фальков призвал к взвешенному подходу при расширении реформы вузов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о необходимости взвешенного подхода при включении новых вузов в проект по реформе высшего образования.

Соответствующее заявление прозвучало на совещании в Санкт-Петербургском горном университете, где обсуждались промежуточные итоги пилотного проекта.

Фальков подчеркнул, что для участия в программе учебные заведения должны не только выразить готовность, но и быть подготовленными к серьезным изменениям. Министр отметил, что вопрос масштабирования успешных практик, разработанных ведущими университетами-участниками пилота, требует тщательного обсуждения.

Ректор Горного университета Владимир Литвиненко указал на проблему формирования практических навыков у студентов. Он предложил создавать сетевые технологические площадки для групп университетов, поскольку рыночные условия привели к исчезновению системы практикантов и молодых специалистов на предприятиях.