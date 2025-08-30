В России утвержден 12-дневный новогодний отдых

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что в 2025 году 31 декабря в России будет выходным днем. Согласно утвержденному графику, новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно.

По словам парламентария, такое решение принято в связи с постановлением правительства, которое было утверждено в прошлом году. Нилов пояснил, что в 2025 году произошло совпадение 5 января с нерабочими праздничными днями, в результате чего этот день был перенесен на 31 декабря.

Глава комитета отметил, что правительство воспользовалось своим правом и приняло логичное решение сделать 9 января выходным днем, обеспечив тем самым непрерывный отдых с 1 по 11 января. По его мнению, такое решение является оптимальным и не нарушает баланс рабочих и нерабочих дней, установленный трудовым законодательством.

Таким образом, в соответствии с трудовым кодексом и постановлением правительства, россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.