В Петербурге предъявлено обвинение в смертельном избиении знакомого

Следственный отдел по Красногвардейскому району Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

По данным следствия, в период с 24 по 28 августа подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Передовиков, в ходе конфликта нанес своему знакомому множественные удары в области головы, шеи и груди. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Фигурант дела был задержан, ему предъявлено официальное обвинение. Следственные органы ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента. Дело расследуется по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Данное преступление расследуется по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»), которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Статистика Следственного комитета показывает, что ежегодно в Санкт-Петербурге регистрируется 20-30 подобных преступлений.