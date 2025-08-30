Прокуратура проверила школу с протекающей кровлей в Ломоносовском районе

Прокуратура Ломоносовского района провела внеплановую проверку в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Лебяженский образовательный центр» после получения информации о непригодных условиях для начала учебного года. Мероприятие прошло под личным контролем прокурора района Сергея Филичева.

В ходе выездной проверки представители надзорного ведомства осмотрели учебные помещения и состояние кровли здания. Особое внимание было уделено анализу планов-графиков проведения ремонтных работ, которые должны были быть завершены к 1 сентября, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области.

По результатам проверки установлено, что подрядная организация, выполнявшая ремонт крыши, нарушила согласованные сроки и порядок работ, а также не приняла необходимых мер по сохранности муниципального имущества. Халатность подрядчика привела к протечкам кровли во время недавних обильных осадков, что создало угрозу безопасности образовательного процесса.

Прокуратура направила в адрес подрядчика представление об устранении нарушений законодательства. Директору образовательного центра объявлено предостережение о недопустимости нарушения прав обучающихся. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области, фактическое устранение выявленных нарушений и соблюдение прав обучающихся находятся на постоянном контроле.

Отметим, что правовая база проверки основана на Федеральном законе «Об образовании в РФ», который обязывает образовательные учреждения обеспечивать безопасные условия обучения, а также на Постановлении Правительства РФ № 416, устанавливающем требования к содержанию зданий и сооружений образовательных организаций.