Саудовский «Аль-Наср» проявляет интерес к полузащитнику петербургского «Зенита»

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср», в составе которого выступает Криштиану Роналду, выразил заинтересованность в приобретении полузащитника петербургского «Зенита» Жерсона.

По данным источника издания Фарес аль-Фази, переговоры о возможном переходе ведет именно «Аль-Наср», а не «Аль-Иттихад», как ранее предполагалось. В составе саудовского клуба уже играют такие звезды мирового футбола, как Садио Мане, Кингсли Коман, Жуан Феликс, Марцело Брозович, Эмерик Ляпорт и Иньиго Мартинес.

Жерсон присоединился к «Зениту» в июле 2024 года, подписав контракт до конца сезона 2029/30. Трансферная стоимость бразильского полузащитника составила 25 миллионов евро. За время выступления в составе петербургского клуба 28-летний футболист провел шесть матчей, в которых не отметился голами или голевыми передачами.

Ранее информация о возможном переходе появлялась в социальных сетях у известного журналиста Фабрицио Романо, но впоследствии была удалена. Официальные представители «Зенита» и «Аль-Насра» пока не комментируют возможность трансфера.