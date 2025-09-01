В Петербурге завершили дело о взятках на 100 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге завершено расследование крупного уголовного дела о коррупции.

По информации пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, начальник отдела аренды предприятия обвиняется в 39 случаях получения взятки.

Установлено, что с 2014 по 2023 годы обвиняемый регулярно получал денежные средства от коммерческих организаций. Противоправные действия совершались за незаконное предоставление в аренду помещений, находившихся в ведении предприятия. Общая сумма полученных взяток достигла примерно 100 миллионов рублей.

По просьбе следствия на имущество подозреваемого наложен арест. Собранных доказательств признано достаточно для направления уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд для дальнейшего рассмотрения.

Стоит отметить, что взяточничество является одним из самых распространенных преступлений в городе на Неве.