Крупнейший айсберг мира уменьшился до размеров Петербурга

Крупнейший в мире айсберг А23а значительно уменьшился в размерах за антарктическое лето.

Как сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института, ледяной гигант потерял около тысячи квадратных километров площади, что составляет примерно треть его первоначальных размеров.

От айсберга откололись три крупных фрагмента площадью от 60 до 300 квадратных километров каждый. Если в начале сезона его площадь соответствовала территории Москвы, то теперь он сравнялся по размерам с Санкт-Петербургом. В настоящее время айсберг дрейфует в 70 километрах к северу от острова Южная Георгия.

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году, его первоначальная площадь составляла 4170 квадратных километров. Более тридцати лет он находился на мели в море Уэдделла, а в ноябре 2023 года возобновил движение. За антарктическую зиму айсберг преодолел около 930 километров.