Транспортная прокуратура проверяет факт гибели мужчины в канале Грибоедова

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту гибели мужчины в канале Грибоедова.

Инцидент произошел в ночь на 1 сентября 2025 года после завершения водной прогулки на частном катере.

По предварительной информации, мужчина оступился при сходе на берег, упал в воду и утонул. Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности водного транспорта и прав пассажиров.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека.

