Эксперт предложил повысить возрастной ценз молодежи в России

Верхнюю планку возраста молодежи в России возможно увеличить с 35 до 40-45 лет.

Такое мнение высказал председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», глава Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

Эксперт заявил, что поддерживает инициативу по пересмотру возрастных границ, отметив, что современные тенденции свидетельствуют о сдвиге как возраста взросления, так и возрастных рамок старения. Абрамов подчеркнул, что окончательное решение должно приниматься на основе тщательного анализа и исследований.

Председатель Общественного совета также высказал предположение о возможности распространения мер государственной поддержки, предназначенных для граждан до 35 лет, на более старшие возрастные группы. По его мнению, такие изменения соответствуют интересам страны.

Восточный экономический форум проходил с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой десятого ВЭФ стало развитие Дальнего Востока и международное сотрудничество в интересах мира и процветания.