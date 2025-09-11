Четверг, 11 сентября 2025
Денис Мацуев назвал классическую музыку основой культурного кода

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

Народный артист России Денис Мацуев в видеообращении к участникам XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур заявил о фундаментальной роли классической музыки в культурном развитии общества. По словам пианиста, музыкальные традиции требуют бережного сохранения и развития через систему образования и семейное воспитание.

Мацуев подчеркнул, что классическая музыка является важнейшим элементом культуры и играет ключевую роль в формировании новых поколений. Он отметил, что концерты объединяют людей, помогая забыть о конфликтах и сосредоточиться на духовном общении.

Пианист акцентировал внимание на важности домашнего музыкального воспитания, указав, что именно с этого начинается культурное формирование личности. По его словам, концертные залы становятся уникальным пространством, где люди разных взглядов находят общие ценности, оставляя разногласия за пределами культурных учреждений.

Выступление музыканта состоялось в рамках дискуссии о сохранении культурного наследия и роли классического искусства в современном обществе. Мацуев выразил уверенность в необходимости продолжения работы по поддержке и развитию музыкальных традиций России.

