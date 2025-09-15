Северное сияние заметили в небе над Ленобластью

Жители деревни Саблино в Ленинградской области стали свидетелями северного сияния.
В ночь на 15 сентября жители деревни Саблино в Ленинградской области наблюдали северное сияние. Сообщение о редком атмосферном явлении появилось в Telegram-канале «АстроФотоБолото».
Благодаря временному рассеиванию облаков очевидцы смогли увидеть характерное свечение салатовых и лиловых оттенков. Явление было зафиксировано над рекой Тосна.
Отметим, что цвет сияния зависит от типа молекул газа и высоты, на которой происходит взаимодействие. Зеленый цвет обычно наблюдается при взаимодействии с кислородом на низких высотах, тогда как красный и фиолетовый цвета возникают при взаимодействии с кислородом и азотом на больших высотах.